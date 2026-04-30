Wie STOL berichtet hat, ereignete sich das tragische Unglück kurz nach 8 Uhr in der Vittorio-Veneto-Straße etwa auf Höhe der Einfahrt zum Grieserhof. <BR \/><BR \/>Laut vorliegenden Informationen kollidierte ein Lkw, der vom Grieser Platz kommend Richtung Spital fuhr, mit Anila Kurçani, die auf ihrem Fahrrad unterwegs war. Die 46-Jährige wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt und mitgeschleift <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-toedlicher-verkehrsunfall-radfahrerin-von-lkw-erfasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr zum tragischen Unglück).<\/a><BR \/><BR \/> Augenzeugen zufolge soll die Radfahrerin vom Grieserhof kommend die Straße überquert haben, als das Unglück geschah. Angeblich war sie in Richtung Spital unterwegs, um ihrer Mutter dort bei einer Visite beizustehen. <h3>\r\nAnila Kurçani hinterlässt ihren Mann und eine Tochter<\/h3>Herbeigeeilte Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab, um Schaulustige fernzuhalten. Sanitäter und Notarzt versuchten, die 46-Jährige wiederzubeleben. Vergebens, sie verstarb noch am Unfallort.<BR \/><BR \/> Die in Bozen wohnhafte Frau ausländischer Herkunft besaß die italienische Staatsbürgerschaft und arbeitete in der bekannten Önothek „Banco 11“ am Obstmarkt. Sie hinterlässt ihren Mann und eine erwachsene Tochter.