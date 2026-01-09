„Das ist eine unvorstellbare Tragödie. Niemals, wirklich niemals im Leben hätten wir uns das vorstellen können“, sagte Jessica Moretti nach einer Befragung bei der Staatsanwaltschaft in Sion vor Medien. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.bfmtv.com\/international\/europe\/suisse\/video-je-tiens-a-presenter-mes-excuses-les-premiers-mots-de-jessica-moretti-co-gerante-du-bar-incendie-a-crans-montana-apres-la-mise-en-detention-preventive-de-son-mari_VN-202601090665.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier das Video des französischen Nachrichtensenders BFM.<\/a><BR \/><BR \/>„Das ist in unserer Einrichtung passiert, und ich möchte mich entschuldigen.“ Moretti sagte, ihre Gedanken seien die ganze Zeit über bei den Opfern und denjenigen, die mit den Folgen der Katastrophe zu kämpfen hätten. <BR \/><BR \/>Gemeinsam mit ihrem Mann Jacques betreibt Moretti die Bar „Le Constellation“, in der in der Silvesternacht ein Brand ausbrach. 40 Menschen wurden getötet, knapp 120 wurden großteils schwer verletzt. Fast alle Todesopfer waren Teenager und junge Erwachsene – die jüngsten waren erst 14 Jahre alt.<BR \/><BR \/>Das französische Gastronomen-Paar steht laut der Staatsanwaltschaft des Schweizer Kantons Wallis unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung, fahrlässigen Körperverletzung und fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst. Am Freitag wurden die Morettis erstmals offiziell als Beschuldigte von der Staatsanwaltschaft befragt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-brandinferno-in-crans-montana-barbetreiber-moretti-in-u-haft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bar-Besitzer Jacques Moretti (49) wurde nach sechsstündiger Befragung in Untersuchungshaft genommen.<\/a>