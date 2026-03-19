Der Jugendliche war zunächst längere Zeit im Krankenhaus „Niguarda“ in Mailand behandelt worden. Am 8. März wurde er anschließend in die Gemelli-Klinik nach Rom verlegt, wo seine Behandlung fortgesetzt wurde.<BR \/><BR \/>Nun gibt es gute Nachrichten: Marcucci konnte das Krankenhaus laut verlassen der italienischen Nachtrichtenagentur „Ansa“ am Mittwochabend verlassen. „Seit gestern Abend“, erklärte Vater Umberto gegenüber der Nachrichtenagentur, „ist Manfredi nicht mehr im Krankenhaus und konnte endlich nach Hause zurückkehren.“<h3>\r\n41 Todesopfer, über 100 Verletzte<\/h3> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brand-inferno-in-der-schweiz-weitere-ermittlungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, verloren bei der Brandkatastrophe in der Silvesternacht 2026 in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana (Schweiz) 41 Menschen ihr Leben; über 100 wurden verletzt, darunter auch Manfredi Marcucci.