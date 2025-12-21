Zum folgenschweren Drama war es am Freitag gekommen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drama-in-laatsch-zehnjaehriger-stuerzt-in-die-tiefe-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Jan war am Nachmittag mit einem elfjährigen Freund auf dem Spielplatz. Anschließend stiegen die beiden in ein Waldstück hinauf. Im steilen und felsigen Gelände kam es dann bei einsetzender Dunkelheit zum fatalen Unglück: Jan stürzte rund 100 Meter in die Tiefe.<BR \/><BR \/>Unter Schock soll sein Freund die Mutter angerufen haben. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252743_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der kleine Jan konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Sein Freund wurde mit dem Hubschrauber der Finanzpolizei zum Laatscher Sportplatz gebracht und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schlanders eingeliefert.<h3>\r\n„Alle sind tief betroffen“<\/h3>Die Trauer um den zehnjährigen Laatscher, der die fünfte Grundschule besuchte, ist riesig. „Ein schreckliches Unglück. Alle sind tief betroffen. In Laatsch und in der ganzen Gemeinde Mals herrscht Trauer. Unser ganzes Mitgefühl und alle Gedanken sind bei der Familie“, betonte der Malser Bürgermeister Josef Thurner.