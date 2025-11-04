Steffen Wiedemann und sein Sohn Beat Wiedemann stammen aus Buchenberg im nördlichen Oberallgäu, Beats Freundin, Selina Schlitzer, stammt aus Lechbruck, im Ostallgäu. Wie es auch Bilder auf Social Media zeigen, waren die 3 öfters gemeinsam in den Bergen unterwegs. <BR \/><BR \/>Am verhängnisvollen Samstag waren sie als Dreierseilschaft in Richtung Vertainspitze im Ortlergebiet unterwegs, als sie von der Lawine in den Tod gerissen wurden.<BR \/><BR \/>Die drei verunglückten Alpinisten aus dem Allgäu galten „als äußerst erfahren und umsichtig“, so die „Allgäuer Zeitung“. Der 58-Jährige war Skisprungtrainer beim TSV Buchenberg und stellvertretender Abteilungsleiter, sein Sohn erfolgreicher Nordischer Kombinierer.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233813_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n„Wir stehen alle unter Schock und sind fassungslos“<\/h3>Sein Sohn, 21-Jährige arbeitete im DAV-Zentrum Kempten und auf der Rappenseehütte. Gemeinsam mit seiner Freundin, der ebenfalls verunglückten 21-Jährigen, trainierte er regelmäßig in der Kletterhalle. Beide studierten und wohnten derzeit in Innsbruck.<BR \/><BR \/>Die 21-Jährige galt als ambitionierte Sportlerin, fuhr jahrelang für den SC Halblech Ski und gehörte zeitweise dem Landeskader an. „Skifahren und Berge waren ihr Leben. Das ist eine absolute Tragödie“, sagte Vereinsvorsitzender David Gunkel laut „Allgäuer Zeitung“.<BR \/><BR \/>Das Unglück auch hat in der Allgäuer Bergsportszene tiefe Betroffenheit ausgelöst. Freunde, Vereinskollegen und Weggefährten erinnern an besonnene, erfahrene und leidenschaftliche Alpinisten. „Wir stehen alle unter Schock und sind fassungslos“, sagte ein Freund der Verunglückten.<BR \/><BR \/>Auch der 46-jährige Matthias Löhning und seine 17-jährige Tochter Freda aus dem Großraum München, genauer gesagt, aus Lagerlechfeld, wurden Opfer des Unglücks. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drama-im-ortlergebiet-eines-der-schwersten-lawinenungluecke-seit-jahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben berichtet)<\/a>