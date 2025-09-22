Es war kurz nach elf Uhr, als der Alarm einging. Er war beinahe fertig, als das schwere Fahrzeug auf der steilen Wiese ins Rutschen geriet und sich überschlug. Dabei wurde der Fahrer aus der Kabine geschleudert und vom stürzenden Traktor erdrückt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/oberinn-toedlicher-traktorunfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet.)<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1215543_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Helfer waren schnell zur Stelle: Die Freiwillige Feuerwehr Oberinn, – auch die Wangener Wehr wurde alarmiert –, das Weiße Kreuz Ritten und der Landesrettungshubschrauber Pelikan 1 mit dem Notarzt. Dieser konnte allerdings nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Die Feuerwehr half bei der Bergung des Toten. Im Einsatz stand auch die Notfallseelsorge. Sie kümmerte sich um die geschockten Angehörigen. <BR \/><BR \/>Stephan Rainer stammte aus Antholz-Mittertal und arbeitete bei einem Tiefbauunternehmen am Ritten. Seine Freude an der Landwirtschaft war groß.<BR \/><BR \/>Stephan Rainer hinterlässt seine Familie, seine Freundin Melanie und den kleinen Sohn Paul.