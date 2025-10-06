<BR \/><BR \/>Im Rahmen des Verfahrens um das Sorgerecht der Kinder soll ein Mann kürzlich im Trentino gegenüber den Sozialassistenten angegeben haben, von seiner Schwiegermutter sexuell belästigt worden zu sein. <BR \/><BR \/>In der Folge wurde ein weiteres Verfahren wegen sexueller Gewalt gegen die Frau eingeleitet. Laut Angaben des Mannes soll ihn die Schwiegermutter gegen seinen Willen unsittlich berührt haben.<h3>\r\nProzess wegen Verleumdung<\/h3>\r\nDer Fall landete vor dem Jugendgericht , das sich mit dem Sorgerecht der Kinder befasste. Als die Schwiegermutter erfuhr, was der Mann berichtet hatte, wies sie die Vorwürfe zurück und zeigte den Ex-Schwiegersohn wegen Verleumdung an. <BR \/><BR \/>Im Rahmen dieses Verfahrens soll der Mann schließlich zugegeben haben, dass seine Worte nicht der Wahrheit entsprachen. Der Angeklagte entschuldigte sich öffentlich bei der Frau. Die beiden Parteien einigten sich auf eine Schadenersatzzahlung in Höhe von 500 Euro. In der Folge wurde das Verfahren eingestellt.