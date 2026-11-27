Dieser sieht Einbahnregelungen in der Georgen- und Cavour-Straße vor. „Noch ist aber nichts in Stein gemeißelt“, sagt Verkehrsstadträtin Barbara Hölzl.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389966_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Laut Stadträtin Hölzl lässt Verkehrsplaner Ciurnelli nun die neuen Verkehrsdaten, die seit der Tunnelöffnung erhoben werden, in seinen Detailplan einfließen. „Dann werden wir mit allen Obermaisern reden“, schickt Hölzl voraus. Ciurnellis erster Vorschlag sieht vor, dass an der Kreuzung der Georgenstraße mit der Straße ins Passeier eine Ampel errichtet werden soll, um den Verkehr aus dem Passeier ein wenig einzubremsen. Dazu gibt es bereits eine Ampel auf der Höhe des Dubis-Hauses und eine weitere an der Kreuzung mit der Cavour-Straße. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389969_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Weiters sieht Ciurnellis Vorschlag vor, dass in der Cavour-Straße ab der Einfahrt zur Annaklinik eine Einbahn Richtung Brunnenplatz eingeführt wird. Vom Brunnenplatz bis zur Kreuzung der Vergil-Straße mit der Georgenstraße soll der Verkehr in beiden Richtungen fließen. Ab dieser Kreuzung bis zu jener mit der Straße, die aus dem Passeier kommt, soll ebenfalls eine Einbahn eingerichtet werden – Richtung Passer. „Das ist alles nur ein erster Vorschlag. Denkbar ist auch, dass vom Brunnenplatz bis zum Supermarkt Despar keine Einbahn eingerichtet wird“, so Hölzl. Im Februar soll ein Detailverkehrsplan vorliegen, dann werde man sich mit den Obermaisern treffen.<BR \/><BR \/>Auf der Höhe der Annaklinik wird hingegen bald ein Ampelsystem montiert, um den Straßenübergang für die Schüler sicherer zu machen.