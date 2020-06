Nach Überfall auf Frau in Milland: Mann festgenommen

Herta Kerschbaumer hatte sich an jenem Tag im Jänner gegen 12 Uhr allein auf dem Hof um die Hausarbeit der Familie gekümmert, als sie Geräusche aus dem Zimmer ihres Sohnes bemerkte und dort nach dem Rechten sah.Dort überraschte sie einen Mann, den sie festzuhalten versuchte. Nachdem sie ihn an der Jacke gepackt hatte, schlug und boxte der Einbrecher auf die Bäuerin ein. Dann rannte er aus dem Haus. Die Bäuerin lief hinterher, doch dem Mann gelang die Flucht. Die Spur führte aufgrund der guten Personenbeschreibung der Frau – sie hatte auch sein Gesicht gesehen – und eines detaillierten Fahndungsfotos schließlich zu einem 39-jährigen Marokkaner, der in Franzensfeste lebt und bereits wegen einer Schlägerei in einer Mensa für Bedürftige in Brixen im Jahr 2016 polizeibekannt war.Nachdem die Carabinieri den mutmaßlichen Täter aufgespürt hatten, brachten sie ihn in die Kaserne in Brixen, um formell Ermittlungen wegen „unzulässigen“ Raubüberfalls gegen ihn einzuleiten.Als sie dem Nordafrikaner sein Mobiltelefon beschlagnahmten, drehte dieser durch. Er schnappte sich das Handy und wollte fliehen. Den Militärangehörigen, der zwischen ihm und der Tür stand, griff er dabei tätlich an. Nachdem er von den anderen festgehalten wurde, setzte er seine Aggression fort. Daraufhin wurde er erneut blockiert und wegen Widerstand und Gewalt gegen einen Amtsträger unter Arrest gestellt.Anschließend begleiteten ihn die Carabinieri - nach Anhörung des diensthabenden Staatsanwalts - in das Gefängnis von Bozen.

