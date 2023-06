Nach Überfall auf Supermarkt: Polizei identifiziert Täter

Es waren Szenen wie aus einem Spielfilm, als der Täter vor rund einem Monat den Supermarkt Eurospar in der Drususstraße in Bozen überfiel. 2 Kassiererin fielen während des Überfalls in Ohnmacht (STOL hat berichtet). Die Polizei befragte anschließend zahlreiche Augenzeugen und wertete Videoaufnahmen des Supermarkts und der Umgebung aus. Nun konnte der Täter identifiziert werden.Die Beamten durchsuchten seine Wohnung und konnten dort weiteres Beweismaterial sicherstellen. Der 44-Jährige mutmaßliche Täter wurde den Gerichtsbehörden gemeldet.