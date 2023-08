Nach Überschwemmungen: Slowenien bittet EU und NATO um Hilfe

Am Vortag hatte Ministerpräsident Robert Golob die Überschwemmungen als größte Naturkatastrophe der letzten 3 Jahrzehnte in dem EU- und NATO-Land bezeichnet und den Gesamtschaden auf mehr als 500 Millionen Euro geschätzt. Beschädigt wurden Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Kanalisationssysteme und Gebäude.Über den EU-Katastrophenschutzmechanismus beantragte Slowenien demnach 30 Bagger unterschiedlicher Kapazität sowie 30 Spezialfahrzeuge zur Regulierung von Wasserläufen, sowie die Entsendung von Ingenieurteams für all diese Geräte.Auf der Wunschliste an EU und NATO standen zudem jeweils 20 vorgefertigte Brücken von bis zu 40 Metern Länge. Die NATO bat das Land auch um fünf schwere Militärhubschrauber mit einer Tragfähigkeit von mindestens 5 Tonnen für den Transport sowie um 200 Soldaten zur Wahrnehmung von Schutz-, Rettungs- und Hilfsaufgaben.