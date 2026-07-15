Wie STOL berichtet hat, kam es am gestrigen Dienstagmorgen zu folgenschweren Unfall auf der Südspur der A22 auf der Höhe von Mittewald. Eine Frau ist dabei gestorben, ein 13-jähriges Mädchen, die Nichte der Verstorbenen, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Bozen gebracht. <BR \/><BR \/>Der Zustand des Mädchens ist nach wie vor kritisch, wie es auf Nachfrage von STOL vom Sanitätsbetrieb heißt. Die 13-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr, die Ärzte enthalten sich der Prognose. <BR \/><BR \/>Die Urlauberfamilie aus Dänemark war unterwegs in den Urlaub, die Fahrt endete auf tragische Weise – hier lesen Sie mehr über dieses Unglück.