Auf den Mann aufmerksam wurden die Carabinieri, als sie zur Unterstützung bei einem Verkehrsunfall gerufen wurden. Ein Lenker hatte in Vellau die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Straße abgekommen. <BR \/><BR \/>Die Ordnungskräfte unterzogen ihn einem Alkoholtest, welcher einen Wert von 1,6 Promille ergab. Anschließend durchsuchten die Beamten den Wagen und fanden im Kofferraum einen Aluminiumschläger. Da der 43-Jährige keinen plausiblen Grund für das Mitführen des Gegenstandes angeben konnte, wurde dieser sequestriert. <BR \/><BR \/>Gegen den Unfalllenker wurde doppelt Anzeige erstattet – sowohl wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss als auch wegen des Mitführens von Waffen. Ihm drohen nun der Entzug des Führerscheins für bis zu zwei Jahre sowie die obligatorische Beschlagnahmung des durch den Unfall schwer beschädigten Autos.