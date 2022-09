Nach Unfall am Leiferer Tunnel: Opfer außer Lebensgefahr

Aus noch ungeklärter Ursache war ein Richtung Norden fahrender schwarzer Mercedes mit einem gegen Süden fahrenden Lieferwagen frontal zusammengeprallt.Die Wucht des Zusammenpralls hatte die Motorhaube des Mercedes ein gedrückt – und der Lenker, ein 32-jähriger Mann aus Leifers, war darin eingeklemmt worden.Mit hydraulischem Bergegerät musste der Mercedes-Lenker aus dem Autowrack befreit und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht werden. Seine Verletzungen schienen so schwer, dass Lebensgefahr bestand.Schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr war hingegen der Lenker des Lieferwagens, der von den Rettungskräften ebenfalls ins Bozner Krankenhaus gebracht wurde.Nach seiner Einlieferung hieß es am Mittwochabend aus dem Krankenhaus, dass sich die Ärzte der Prognose enthalten würden. Über Nacht hat sich der Zustand des Patienten gebessert. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.