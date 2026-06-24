<BR \/>Wie berichtet, war es am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/motorradunfall-ex-skirennlaeufer-peter-runggaldier-58-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Straße zum Pordoijoch<\/a> gekommen. Eine 30-jährige Radfahrerin aus Deutschland kollidierte mit einem Motorrad, das der Südtiroler Ex-Ski-Star Peter Runggaldier lenkte. <BR \/><BR \/>Durch den Zusammenprall erlitt die Deutsche lebensgefährliche Verletzungen: Sie wurde umgehend mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Bozner Krankenhaus gebracht. Auch Runggaldier zog sich schwere Verletzungen zu, befindet sich jedoch außer Lebensgefahr im Krankenhaus von Trient.<BR \/><BR \/>Auf STOL-Anfrage teilt der Sanitätsbetrieb nun mit, dass der Zustand der Radfahrerin nach wie vor kritisch ist. Derzeit enthalten sich die Ärzte der Prognose.