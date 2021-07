Nach Unfall an der Sachsenklemme: Lkw-Fahrer ist Verletzungen erlegen

Der tschechische Lkw-Fahrer, der am Samstag an der Brennerstaatsstraße nahe der Sachsenklemme angefahren wurde, hat es nicht geschafft: Wie am Montag bekannt wurde, ist der 30-Jährige bereits am Samstag im Krankenhaus von Bozen gestorben.