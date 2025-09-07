<BR \/><BR \/>Am Freitagabend hatte sich auf der Brennerautobahn auf der Höhe von Mauls ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei verwickelten Fahrzeugen ereignet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209117_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Sterzing war der Lenker eines Unfallwagens im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. <BR \/><BR \/><BR \/>Zudem unterstützten die Feuerwehrleute den Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten des zweiten Fahrzeugs. Auch ein Hund befand sich in einem der in den Unfall verwickelten Fahrzeuge. <h3>\r\nHundeführer der Finanzpolizei nahm Vierbeiner bei sich auf <\/h3>Da sein Herrchen ins Krankenhaus gebracht werden musste, kümmerte sich ein Feuerwehrmann zunächst liebevoll um den Vierbeiner. Ein Hundeführer der Finanzpolizei Sterzing erklärte sich dankenswerterweise bereit, den Hund bei sich aufzunehmen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209120_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/> Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden, im Einsatz standen auch die Straßenpolizei, die Autobahnmeisterei und der Abschleppdienst.