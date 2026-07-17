Wie STOL berichtet hat, war die dänische Urlauberfamilie auf dem Weg in Richtung Süden. Sie hatten sich auf sonnige, unbeschwerte Tage im Süden gefreut. <BR \/><BR \/>Doch ihr Urlaubsziel sollten sie nie erreichen – und nach Hause wird die dänische Familie nie wieder gemeinsam zurückkehren. Ein schrecklicher Unfall am Dienstag auf der A22 riss sie auf tragischste Weise auseinander: Die Mutter (39) überlebte das Unglück nicht <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfall-auf-der-a22-urlaubsreise-daenischer-familie-endet-mit-dem-tod-der-mutter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unfall).<\/a><\/b><BR \/><BR \/> Nun ist auch deren 13-jährige Nichte am gestrigen Donnerstag auf der Intensivstation des Krankenhauses Bozen ihren schweren Verletzungen erlegen.<BR \/><BR \/>Was den Unfallhergang betrifft, so ermitteln die Beamten.