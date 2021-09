Nach Unfall auf MeBo: Riesen Stau im Feierabendverkehr

Zu dem Unfall ist es um kurz nach 17 Uhr auf der MeBo-Nordspur bei der Ausfahrt Gargazon gekommen. Ein Pkw hat die Leitplanke an der Ausfahrt mit voller Wucht gerammt.Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise keine verletzt, die Leitplanke wurde aber arg in Mitleidenschaft gezogen und muss nun von der Feuerwehr komplett abmontiert werden.Im Moment ist die Freiwillige Feuerwehr Gargazon mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Abschleppwagen ist vor Ort.Im Feierabendverkehr kommt es durch den Unfall derzeit zu längeren Wartezeiten in Richtung Meran zwischen Nals und Gargazon.

