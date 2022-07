Nach Unfall Ende Juni: Bub erliegt seinen schweren Verletzungen

Das schwerstens verletzte Kind wurde in das Bozner Krankenhaus geflogen und am nächsten Tag in die Schweiz gebracht. Dort ist es seinen schweren Verletzungen erlegen.Der Bub, der in diesen Tagen seinen 7. Geburtstag gefeiert hätte, war im Februar mit seiner Familie in die Schweiz übersiedelt. Zuvor hatten die Eltern mit Wurzeln im Kosovo jahrelang mit ihren 2 Söhnen in Naturns gelebt, wo die beiden auch die Grundschule besucht hatten.Eltern von deren Mitschülern haben nun in Naturns eine Spendenaktion zugunsten der Hinterbliebenen von Lian ins Leben gerufen, der auf so tragische Weise sein Leben verloren hat.