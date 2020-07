Nach Unfall im Bozner Lido: 4-jähriges Kind hat es nicht geschafft

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Ein 4-jähriger Bub war bewusstlos in einem wegen der Corona-Auflagen abgesperrten Becken unter Wasser gefunden worden. Nachdem die Bademeister die Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet hatten, musste der Notarzt den Buben vor Ort intubieren.Das Rote Kreuz brachte das Kind sofort in das Krankenhaus von Bozen. Anschließend wurde der Bub in die Klinik nach Vicenza verlegt.Doch die Bemühungen der Ärzte waren vergebens: Das Kind starb am Freitag im Krankenhaus.

stol