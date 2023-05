Nach Unfall im Tunnel: 19-jähriger Gabriele Salvadori ist tot

Feier zum 18. Geburtstag endet in einer Tragödie

Es war kurz nach 4 Uhr morgens, als der Polo des 19-jährigen Gabriele Salvadori aus Bondo im Trentino im Tunnel „Castel Romano“ in Pieve di Bono verunglückte. Ein weiterer 19-Jähriger und ein 18-Jähriger saßen mit ihm im Auto.Die 3 waren auf dem Heimweg von einem Discoabend in Salò. STOL hat berichtet. Der Aufprall war verheerend, und die beiden 19-Jährigen auf den Vordersitzen erlitten schwerste Verletzungen, der 18-Jährige auf der Rückbank schien erst noch weniger schwer verletzt zu sein. Sein Zustand hat sich aber in den folgenden Stunden verschlechtert, wie die Trentiner Tageszeitung „l'Adige“ berichtet. Gabriele Salvadori ist tot, sein 19-jähriger Freund kämpft im Krankenhaus von Trient schwerst verletzt um sein Leben.Der Unfall ereignete sich im Morgengrauen des Sonntags im Tunnel „Castel Romano“ in der Gemeinde Pieve di Bono-Prezzo. Die 3 Freunde waren nach einem Discoabend zur Feier des Geburtstages des 18-Jährigen auf dem Heimweg.Der VW Polo der 3 jungen Männer prallte gegen die Tunnelwand. Der Alarm ging bei der Notrufzentrale des Trentino wenige Minuten nach 4.30 Uhr ein. Die Freiwillige Feuerwehr von Pieve di Bono traf sofort am Unfallort ein.Mit hydraulischen Zangen befreiten die Wehrmänner die eingeklemmten Insassen. Ein Team der Freiwilligen Feuerwehr von Storo, der Krankenwagen der Freiwilligen Feuerwehr von Storo und der Krankenwagen von Trentino Emergenza aus dem Krankenhaus von Tione waren im Einsatz.Der Aufprall war so heftig, dass der Motor des Wagens etwa 20 Meter weit weggeschleudert wurde. Angesichts der Schwere des Unfalls wurde der Hubschrauber Trentino Emergenza aus Mattarello eingeflogen.Nachdem die 3 jungen Männer aus dem Wrack geborgen worden waren, wurden sie von den Sanitätern, die vor Ort eintrafen, stabilisiert, medizinisch erstversorgt und in die Krankenhäuser von Tione und Trient gebracht.