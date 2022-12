Nach Verkehrsunfall in Blumau: Ein junger Mann hat es nicht geschafft

Foto: © FFW Kardaun

Junger Mann aus dem Kosovo erliegt seinen schweren Verletzungen

Am späten Donnerstagnachmittag ist es auf der Brennerstaatsstraße in Blumau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt wurden bei dem Unfall 5 Personen verletzt – eine davon schwer (STOL hat berichtet). Bei dem Unfall kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, nachdem es wohl aufgrund der rutschigen Straßenverhältnisse ins Schleudern geraten war. Ein Pkw von der entgegenkommenden Richtung konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte seitlich mit voller Wucht auf das Fahrzeug auf.Ein Mann musste von den Feuerwehrleuten mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.Dabei handelt es sich um einen jungen Mann aus dem Kosovo. Er hat es leider nicht geschafft. Der junge Mann ist am Freitagmorgen im Krankenhaus von Bozen seinen schweren Verletzungen erlegen, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb gegenüber STOL bestätigt.Der Unfall forderte zudem eine mittelschwer verletzte Person und 3 Leichtverletzte. Alle 5 Verletzten wurden vom Rettungsdienst in das Krankenhaus von Bozen gebracht. Keiner von ihnen befindet sich in Lebensgefahr.