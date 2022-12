Laut einem Bericht des „Alto Adige“ hat es Neshit Ajdini aus Mazedonien nicht geschafft. Mehr als 2 Tage lang hatte er auf der Intensivstation des Bozner Krankenhauses um sein Leben gekämpft , am Samstag dann die traurige Nachricht: Der Mann hat den Kampf verloren.Der 51-Jährige war am Mittwochabend zu Fuß in der Romstraße in Bozen unterwegs gewesen, als er von einem Motorrad voll erwischt und dabei lebensgefährlich verletzt wurde.Der Lenker des Motorrades kam derweil unverletzt davon.