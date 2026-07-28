<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-fussgaengerin-angefahren-und-lebensgefaehrlich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, war die 67-jährige Frau am späten Montagvormittag im Kreuzungsbereich zwischen der Freiheitsstraße und Vergilstraße von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.<BR \/><BR \/>Wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb mitteilt, enthalten sich die Ärzte weiterhin einer Prognose. „ Allerdings hat sich der Zustand der Frau im Vergleich zum Vortag leicht verschlechtert“, heißt es weiter seitens des Sanitätsbetriebes.