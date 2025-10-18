<BR \/>Der folgenschwere Zusammenprall zwischen dem Fahrrad, auf dem Nicita saß, und dem Linienbus in Burgstall, ist weiter Gegenstand der Erhebungen der Carabinieri, heißt es in einem Bericht der Tageszeitung „Alto Adige“ am Samstag. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227708_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Nach dem Unfall war der 66-Jährige ins Bozner Krankenhaus gebracht, wo er sofort auf die Intensivstation verlegt wurde. Trotz aller Bemühungen der Ärzte um das Leben des Rentners erlag Nicita kürzlich seinen schweren Verletzungen. <BR \/><BR \/>Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Söhne. Bei der „Polisportiva Pineta“ in Steinmannwald war Nicita vor allem in den Disziplinen Ski Alpin und Fußball aktiv, wo er auch als Trainer tätig war. <BR \/><BR \/>Renzo Gerolimon, langjähriger Vorstandskollege, äußerte große Betroffenheit: „Santo war immer bereit zu helfen und hat sich besonders im Skisport und Fußball engagiert. Er war mit seinen Söhne fester Bestandteil unserer Gemeinschaft. Für den Verein ist das ein sehr großer Verlust.“<BR \/><BR \/>Bis zu seiner Pensionierung hatte Nicita an der italienischsprachigen Oberschule „Galileo Galilei“ in Bozen unterrichtet.