Nach Unfall in Kaltern: 81-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

Ereignet hat sich der schwere Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr im Zentrum von Kaltern.





J. A. wurde durch die Wucht des Aufpralls zunächst gegen die Windschutzschreibe des Pkw geschleudert und schlug dann hart am Asphalt auf, wo er bewusstlos liegen blieb.Der 81-Jährige hat sich beim Unfall ein schweres Schädelhirntrauma sowie Verletzungen am Becken zugezogen. In der Intensivstation des Bozner Krankenhauses kämpften die Ärzte um das Leben des Verunglückten.Doch die Verletzungen waren zu schwer. Der Mann starb am Donnerstag.

