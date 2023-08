Nach Unfall in Kiens: Zustand bei Mann und Frau „sehr kritisch“

Das Unglück geschah am gestrigen Dienstag gegen 13 Uhr auf der Pusterer Staatsstraße im Bereich der Einfahrt Ost in Kiens: Der Pkw mit der Frau und dem Mann aus der Steiermark dürfte ein anderes Auto im Heckbereich gestreift haben und dann frontal gegen einen in Richtung Bruneck fahrenden Lastwagen geprallt sein.Die beiden Österreicher blieben im Wagen eingeklemmt. Die Wehrleute befreiten die beiden.Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 sofort ins Bozner Krankenhaus geflogen. Der schwer verletzte Mann wurde vom Weißen Kreuz zuerst ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht und später dann ebenfalls ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.Beide liegen auf der Intensivstation in Bozen. „Der Zustand ist bei beiden sehr kritisch“, hieß es am Mittwochvormittag auf Nachfrage beim Sanitätsbetrieb.-----------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.