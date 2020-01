Nach Unfall in Luttach: Demo für Verkehrssicherheit in Rom geplant

Nach dem Unfalltod 6 junger deutscher Urlauber in Luttach am Sonntag und weiteren schweren Autounfällen in der jüngeren Vergangenheit machen sich nun Verbände für mehr Sicherheit auf den italienischen Straßen stark. Geplant ist eine Großkundgebung am 23. Februar in Rom, um mehr Initiativen zur Vorbeugung von Verkehrsunfällen zu fordern.