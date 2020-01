Einer der Verletzten von Luttach noch nicht außer Lebensgefahr

Der Patient, der im Brunecker Krankenhaus liegt, sei laut einem Sprecher des Sanitätsbetriebes stabil, der zweite, der sich im Bozner Krankenhaus befindet , sei zwar stabil, aber weiterhin nicht außer Lebensgefahr.





Wie berichtet, raste in der Nacht zum 5. Jänner ein 27 Jahre alter Autofahrer in Luttach betrunken in eine Gruppe junger Skiurlauber aus Deutschland . 7 Menschen starben durch den Unfall, 6 noch am Unfallort, eine junge Frau wenige Stunden später im Innsbrucker Krankenhaus.10 weitere wurden verletzt.Der Sprecher des Sanitätsbetriebes wies Medienberichte zurück, dass alle Opfer außer Lebensgefahr seien.

stol