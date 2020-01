7. Todesopfer nach Unfall in Luttach: Junge Frau erliegt in Innsbruck ihren schweren Verletzungen

6 junge Menschen starben noch am Unfallort in der Nacht auf Sonntag.





2 der 4 Schwerstverletzten wurden , wie berichtet, in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen, ein Patient ins Landeskrankenhaus Bozen und ein Patient ins Krankenhaus Bruneck gebracht. Eine junge Frau, die in der Intensivabteilung in Innsbruck um ihr Überleben kämpfte, ist am Montagnachmittag ihren schweren Verletzungen erlegen. Ihre Identität wurde noch nicht bekannt gegeben.Auch der Zustand des Patienten in Bozen ist laut Dr. Lukas Raffl vom Südtiroler Sanitätsbetrieb weiterhin sehr kritisch. Der zweite Patient, der in Innsbruck behandelt wird, ist hingegen mittlerweile auf dem Weg der Besserung.Der Zustand des anderen Patienten, der sich in Bruneck befindet, sei unverändert stabil.Die 7 Mittel- bis Leichtverletzten seien ebenfalls auf dem Weg der Besserung. Von den 3 im Krankenhaus Brixen und 4 im Krankenhaus Bruneck aufgenommenen Patienten wurden mittlerweile bereits einige entlassen bzw. stehen kurz vor der Entlassung.

vs