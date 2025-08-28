Der Unfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch gegen 13 Uhr kurz vor dem Olanger Stausee <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/olang-schwerer-verkehrsunfall-ein-toter-und-zwei-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen war Maria Issinger, die Wirtin des Hotels „Tolderhof“ in Winnebach, mit ihrem Fiat 500 in Richtung Bruneck unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ihr Wagen anscheinend auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Lastwagen mit Anhänger, der in Richtung Oberpustertal unterwegs war. Der Lkw war für den Transport von Hackgut ausgerüstet, war aber zum Zeitpunkt des Unfalles unbeladen.<BR \/><BR \/>Der Aufprall war so heftig, dass Maria Issinger in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Sie musste von den Wehrleuten mit hydraulischem Bergegerät aus dem Wagen befreit werden. Doch jede Hilfe kam zu spät. Die Rettungsteams konnten für die Frau nichts mehr tun, sie verstarb noch an der Unfallstelle.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205556_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Maria Issinger hatte erst vor wenigen Tagen ihren 59. Geburtstag gefeiert. Die zweifache Mutter hinterlässt ihre erwachsenen Kinder und ihren Lebenspartner. Die gebürtige Winnebacherin war als Wirtin des „Tolderhofes“ vielen Menschen gut bekannt. Freunde und Gäste schätzten ihre herzliche und offene Art. Zum Zeitpunkt des Unglücks war sie auf dem Weg nach Bruneck, wo sie eine Wohnung besitzt und dort „nach dem Rechten sehen“ wollte.