Zum Unfall kam es nahe des HOPPE-Geländes in St. Martin. Zwei Pkw prallten aus vorerst unbekannter Ursache zusammen. <BR \/><BR \/>Zwei Touristen zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. <BR \/><BR \/>Der Hund der beiden Touristen blieb verängstigt zurück. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr von St. Martin in Passeier kümmerten sich um das Tier. Mit Streicheleinheiten und etwas Geduld konnte der Hund beruhigt und schließlich sicher ins Hotel seiner Besitzer gebracht werden. <BR \/><BR \/>Neben der Freiwilligen Feuerwehr standen auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri im Einsatz. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid!<\/a>