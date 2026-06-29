<BR \/>Seit über zwölf Stunden stehen die örtlichen Feuerwehren im Dauereinsatz: Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten dauern weiter an, weshalb sämtliche Straßen in der Zone gesperrt sind ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-murenabgang-einsatzkraefte-seit-12-stunden-im-dauereinsatz-lage-bleibt-angespannt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu hier<\/a>). So auch die Zufahrtsstraßen zu den Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Die Anlage ist deshalb weder mit dem Auto noch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Gärten selbst sind von den Unwettern verschont geblieben und haben keine Schäden erlitten.<BR \/><BR \/> Der Zivilschutz wird im Laufe des Nachmittags weitere Informationen zur Situation bekannt geben. „Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff werden über die weitere Entwicklung sowie den Zeitpunkt der Wiedereröffnung informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen“, heißt es in einer Aussendung.