Nach Urlaub in Südtirol: Schule in Berlin bleibt geschlossen

Das berichtet das deutsche Onlineportal rbb24 Betroffen ist die Emanuel-Lasker-Oberschule in Berlin-Friedrichshain. Sie bleibt am Dienstag geschlossen.Das Portal beruft sich auf die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die am Montagabend mitteilte, der erkrankte Lehrer habe mit bis zu 80 Personen Kontakt gehabt. Er werde nun isoliert behandelt.Der Lehrer war laut rbb24 mit 2 Gruppen aus 74 Schülerinnen und Schülern sowie 6 Lehrkräften auf Klassenfahrt in Südtirol und hat nach der Rückkehr Krankheitssymptome entwickelt.Es handelt sich um den dritten nachgewiesenen Fall in Berlin, der Mann kommt aus Marzahn-Hellersdorf.

liz