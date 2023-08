Nach Verfolgung zweier Jäger: Bärin identifiziert

Am Sonntag hatte sie 2 junge Jäger oberhalb von Roncone im Trentino verfolgt. Die beiden Jäger waren bei einer Wanderung auf die schlafende Bärin gestoßen, als diese plötzlich aufwachte und sie verfolgte. Einer der beiden flüchtete auf einen Baum. Die Bärin erwischte ihn aber mit einer Pranke und riss ihn zu Boden, dabei wurde er verletzt. Hier lesen Sie mehr zum Angriff. Die Forstbehörde hat sich danach sofort auf die Suche nach DNA-Spuren gemacht. Diese wurden nun im Labor der Stiftung Edmund Mach ausgewertet und zeigten, dass die Bärin F36 wohl für den Angriff verantwortlich ist. Sie ist 6 Jahre alt und hat ein Kleines bei sich.Laut der Nachrichtenagentur Ansa sei die Bärin aber nie wegen ihres Verhaltens aufgefallen. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti hat nun angeordnet, die Bärin einzufangen und sie mit einem Funkhalsband auszustatten. Nach Abschluss der Ermittlungen könnte aber der Abschuss der Bärin verlangt werden, schreit die Ansa.In der Zwischenzeit versucht die Forstbehörde den Bären MJ5 einzufangen, der im März einen Menschen im Rabbi-Tal angegriffen hat. Die Ortung des Tieres gestaltet sich aber schwierig, da der Bär in kurzer Zeit lange Strecken zurücklegt, so die Ansa. Der Bär war auch schon in Südtirol. ---------------------------------------