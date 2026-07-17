<BR \/>Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, wie die Polizei heute mitteilt. Während ihres Kontrollgangs bemerkten Beamte in Zivilkleidung einen jungen Mann, der sich verdächtig verhalten haben soll. Mit seinem Fahrrad kreiste er in den Innenhöfen einiger Wohnanlagen im Bozner Stadtviertel Don Bosco umher.<BR \/><BR \/>Als er zur Kontrolle aufgefordert wurde, versuchte der Mann zu fliehen: Er soll sich von den Beamten losgerissen und sein Fahrrad gegen sie geschleudert haben. Es kam zu einer Verfolgungsjagd durch die Straßen von Don Bosco. Nach kurzer Zeit schafften es die Beamten, den Flüchtigen dingfest zu machen.<BR \/><BR \/>Schließlich stellte sich heraus, weshalb der Mann abrupt das Weite suchte. Während der Verfolgungsjagd soll er versucht haben, eine beachtliche Menge an Kokain loszuwerden, indem er sie unter einem geparkten Lieferwagen versteckte – dies entging den Beamten jedoch nicht.<BR \/><BR \/>Die Polizei stellte 61 verpackte Dosen Kokain sicher, die wohl für den Verkauf bestimmt waren. Auch Bargeld sollen sie gefunden und ebenfalls beschlagnahmt haben. Der Verdächtige – ein 20-jähriger Tunesier, der den Behörden bereits bekannt war – wurde verhaftet und ins Gefängnis überführt.