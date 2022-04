Nach Vergewaltigung von 3-Jähriger: Peru will Kindervergewaltiger chemisch kastrieren

Castillo nannte Russland, Polen, Südkorea, Indonesien und Moldawien als Länder, in denen die chemische Kastration von Vergewaltigern bereits praktiziert wird. Dabei werden Medikamente verabreicht, die den Sexualtrieb hemmen.Nach Angaben des Ministeriums für Frauenrechte wurden in Peru in den letzten 4 Jahren mehr als 21.000 Minderjährige vergewaltigt. Allein für das Jahr 2021 wurden 6929 Fälle dokumentiert. In Peru droht Vergewaltigern von Kindern unter 14 Jahren eine lebenslange Haftstrafe.