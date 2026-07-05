Nach dem heftigen Murenabgang, der Meran in der vergangenen Woche getroffen hat, laufen die Aufräum- und Sicherungsarbeiten im betroffenen Gebiet ununterbrochen weiter. <BR \/><BR \/>Der Fokus der Einsatzkräfte liegt derzeit vor allem auf den beschädigten Wohngebieten und Landwirtschaftsbetrieben, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet. Gleichzeitig wird mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Infrastruktur und der Absicherung der betroffenen Landesstraße gearbeitet.<BR \/><BR \/>Neben der Berufsfeuerwehr Bozen und zahlreichen Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung stehen der Straßendienst, das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung, der Zivilschutz sowie mehrere Erdbewegungsunternehmen im unermüdlichen Einsatz.<h3>\r\nMehrzahl der Evakuierten kehrt in Häuser zurück<\/h3>Gute Nachrichten gibt es derweil von den betroffenen Anwohnern: Die Mehrheit der 69 Personen, die evakuiert werden mussten, konnte bereits wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren.