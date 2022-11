Nach Verkehrsunfall: André Videsott hat es nicht geschafft

Träger der Verdienstmedaille des Landes Tirol

Auf dem Weg zum Gottesdienst von Auto erfasst

Beerdigung am Samstag

Videsott wird als ein sehr sozialer und karitativer Mensch beschrieben, der sich auf vielfältige Weise in die Gemeinschaft einbrachte. So war der pensionierte Grundbuchbeamte unter jenen, die 1987 den Vinzenzverein St. Vigil neu gründeten und stand diesem bis vor Kurzem vor.Er brachte sich aber auch im KVW, in der Pfarrei und bei der Arbeitsgemeinschaft Eltern Behinderter ein; oft im Hintergrund, aber mit großem Engagement. Im Jahr 2000 wurde ihm für diesen Einsatz die Verdienstmedaille des Landes Tirol verliehen.Im Dorf war Videsott geachtet und beliebt. Bis zu dem verhängnisvollen Unfall war er kerngesund und gern in der Natur unterwegs gewesen; er liebte es, auch weite Strecken zu wandern und war auch im Dorf immer zu Fuß unterwegs.Videsott war am 6. November gegen 9.30 Uhr auf dem Weg zum 10-Uhr-Gottesdienst gewesen, als er im Dorfzentrum von St. Vigil von einem in Richtung Val dai Tamersc/Rautal fahrenden Auto erfasst und zu Boden gestoßen wurde, dessen Lenkerin ihn wohl nicht gesehen hatte. Dabei erlitt Videsott unter anderem schwere Kopfverletzungen.Der Verletzte wurde am Unfallort vom Notarzt des Rettungshubschraubers Pelikan 2 erstversorgt erstversorgt und ins Krankenhaus Bozen geflogen. Aber alle ärztliche Kunst konnte ihn nicht mehr retten: Am Dienstag erlag André Videsott seinen Verletzungen.Um ihn trauern seine Frau Erna, die Kinder Paul, Ulrich und Gerda sowie viele Angehörige, Freunde und Bekannte.André Videsott wird am Samstag zu Grabe getragen, vom Trauerhaus um 9.40 Uhr ausgehend in die Pfarrkirche in St. Vigil zum Auferstehungsgottesdienst um 10 Uhr.Auf trauer.bz können Sie eine virtuelle Kerze für André Videsott anzünden.