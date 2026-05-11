Am Wochenende wurden in der Landeshauptstadt verstärkt Polizeikontrollen durchgeführt. Dabei wurden die Beamten am Samstag ins Stadtviertel „Don Bosco“ gerufen: Ein junger Mann soll dort geparkte Autos beschädigt haben. <h3>\r\nPolizei kann Taschendiebstahl verhindern<\/h3>Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann, der auf die Täterbeschreibung passt. Dieser war laut Aussendung der Quästur offenbar gerade im Begriff, einer Passantin die Handtasche zu stehlen. Der Täter soll die Beamten beim Anblick angegriffen haben, mutmaßlich, um sich seine Flucht zu sichern. Schließlich konnte er mit Hilfe weiterer Streifenwagen, die zur Unterstützung gerufen wurden, gefasst werden. Doch selbst im Einsatzfahrzeug setzte der Mann sein gewalttätiges Verhalten fort und schlug mit den Füßen die Heckscheibe ein.<BR \/><BR \/>Auf der Polizeiwache stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 24-jährigen italienischen Staatsbürger, bereits polizeibekannt, handelte. Er wurde wegen versuchten Raubes, Widerstand gegen öffentliche Beamte und tätlichen Angriffs gegen einen Beamten verhaftet. Zwei Polizisten, die im Einsatz waren, erlitten Verletzungen, die innerhalb von fünf Tagen heilen sollen.<h3>\r\nMehrere Ladendiebe geschnappt<\/h3>Am Sonntagnachmittag rückten die Beamten zudem zu einem Supermarkt in die Bozner Altstadt aus, nachdem gemeldet worden war, dass eine Person mit Diebesgut hinter der Kasse einen Sicherheitsbeamten angegriffen hatte.<BR \/><BR \/>Am Einsatzort trafen die Beamten auf den Täter, einen italienischen Staatsbürger, der kein Unbekannter für die Beamten war. Er wurde angezeigt. Später griffen Beamte im selben Supermarkt erneut ein, diesmal wegen eines versuchten Diebstahls von drei Flaschen Spirituosen. Diesmal wurde ein afghanischer Staatsbürger angezeigt.<BR \/><BR \/>Ähnliche Vorfälle ereigneten sich auch in zwei weiteren Supermärkten, zwei Personen wurden daraufhin angezeigt. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen ein marokkanischer Staatsbürger, der auf dem Mazziniplatz mit einem Messer angetroffen worden war, drei ausländische Staatsbürger und ein italienischer Staatsbürger wegen der Missachtung von Aufenthaltsverboten angezeigt.