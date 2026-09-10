Pizzini will nun Strafanzeige gegen Wirth Anderlan erstatten. Bereits am Montag habe er einen Termin mit seinem Anwalt, um die weiteren Schritte zu beraten, teilt er uns auf Nachfrage mit. <BR \/><BR \/>„Wirth Anderlan sieht nur das, was er sehen will. Hätte er richtig recherchiert, hätte er gemerkt, dass seine Behauptung falsch ist“, so Pizzini. Die einmalige Zahlung von 3.000 Euro sei in keinem Zusammenhang mit „Wellenbrecher“ gestanden, außerdem habe Wirth Anderlan selbst Zuwendungen von 7.500 Euro erhalten. <BR \/><BR \/>Wie berichtet rückte Pizzini mit „Wellenbrecher“ ab 2020 mitten ins Pandemiegeschehen vor. Seine Kamera begleitete den Alltag im Bozner Krankenhaus, zeigte Covid-Patienten und fing die Arbeit von Ärzten und Pflegepersonal ein. Neben Anerkennung brachte das Videoprojekt allerdings auch Kritik mit sich. Nicht zuletzt war Pizzini damit ins Fadenkreuz von Impfkritikern geraten.