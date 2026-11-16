Die Datenschutzbehörde hat Meta Platforms Ireland Limited mit einer Geldstrafe in Höhe von 805 Millionen Euro belegt, heißt es in einer Aussendung der Verbraucherzentrale (VZS) Südtirol. Über die Facebook-App für Android-Geräte hat das Unternehmen Zugriff auf Fotos, Videos und zugehörige Metadaten gehabt, die auf den Smartphones italienischer Nutzer gespeichert waren, ohne eine ausdrückliche Einwilligung eingeholt und ohne diese angemessen informiert zu haben.<BR \/><BR \/>Die Maßnahme betrifft die Funktion „Vorschläge aus der Galerie beim Surfen auf Facebook“, die seit 2023 verfügbar ist und dem Nutzer während des Surfens Fotos und Videos aus der Galerie seines Smartphones als Ideen für Beiträge vorschlägt. Das Ermittlungsverfahren wurde im Juli 2025 aufgrund einer Meldung der Verbraucherzentrale Südtirol eingeleitet und stützte sich auf eine technische Analyse der Behörde.<h3>\r\nDie Untersuchungen ergaben Folgendes:<\/h3>•<\/TD><TD>Der Zugriff auf die Galerie wird mit einer einzigen Berechtigung angefordert, die für die gesamte App und für mehrere unterschiedliche Funktionen gilt.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Der Berechtigungsabfrage geht ein allgemeiner Hinweis („Weitere Funktionen aktivieren“) voraus, der dem Nutzer nicht deutlich macht, dass er damit auch die Vorschläge aus der Galerie autorisiert.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Die Funktion war zudem standardmäßig aktiviert. Wird eine solche Berechtigung vollständig erteilt, ermöglicht sie der App, das gesamte Fotoarchiv des Geräts zu lesen (in der Regel dauerhaft), ohne dass der Nutzer oder die Aufsichtsbehörde überprüfen kann, welche Informationen tatsächlich verwendet werden.<BR \/><BR \/>Die Datenschutzbehörde wies darauf hin, dass die verletzte Vorschrift, Art. 122 des Datenschutzgesetzes, der die europäische ePrivacy-Richtlinie umsetzt, das Smartphone als Teil der Privatsphäre der Person schützt.<BR \/><BR \/>Jeder Zugriff auf die darin enthaltenen Informationen erfordert daher eine freie und informierte Einwilligung, unabhängig von der Übermittlung der Daten oder dem Vorliegen eines Schadens. Die Behörde wies auch den vom Unternehmen zugunsten der irischen Behörde vorgebrachten Einwand der Unzuständigkeit zurück, da die ePrivacy-Verordnung keine einheitliche Anlaufstelle vorsieht.<BR \/><BR \/>In der Eingabe vom Juli 2025 hatte die VZS auch die Frage aufgeworfen, ob die Bilder von der damals kürzlich freigeschalteten KI von Meta verarbeitet würden. Das Verfahren bezog sich jedoch nicht auf die mögliche Nutzung der Inhalte zum Trainieren künstlicher Intelligenz, was Meta bestreitet. Die Datenschutzbehörde behält sich vor, die 2026 eingeführte neue Funktion, die die Verarbeitung der Inhalte der Galerie in der Cloud ermöglicht, im Rahmen gesonderter Untersuchungen zu prüfen.<BR \/><h3>\r\nInnerhalb von 60 Tagen muss Meta:<\/h3>•<\/TD><TD>die Einwilligung mit einer gesonderten und spezifischen Anfrage für die Funktion einholen und den Nutzern klar erklären, wozu sie dient, was der Zugriff auf die Galerie beinhaltet und wie sie deaktiviert werden kann;<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>die Funktion standardmäßig deaktiviert lassen, auch für diejenigen, die bereits ihre Einwilligung erteilt haben;<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Nach Ablauf der Frist ohne Anpassung darf die Funktion für Nutzer, die keine gültige Einwilligung erteilt haben, nicht aktiviert werden;<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Das Unternehmen muss der Datenschutzbehörde innerhalb von 30 Tagen die eingeleiteten Maßnahmen und innerhalb von 90 Tagen die getroffenen Maßnahmen mitteilen.<BR \/><BR \/>Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße hat die Datenschutzbehörde Folgendes berücksichtigt:<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>die hohe Anzahl der betroffenen Personen (etwa 20 Millionen Android-Nutzer in Italien);<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>die Dauer des Verstoßes, der für diejenigen, die die App nicht aktualisiert haben, sowie für diejenigen, die dem System bereits die Berechtigung erteilt haben, nach wie vor andauert;<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>eine frühere Maßnahme aus dem Jahr 2019 gegen das Unternehmen;<BR \/>•<\/TD><TD>die mangelnde Kooperationsbereitschaft während des Ermittlungsverfahrens.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Als mildernde Umstände wurden die nach der Meldung eingeführten Änderungen gewertet, die jedoch als verspätet und auf diejenigen beschränkt angesehen wurden, die die App aktualisieren.<BR \/>•<\/TD><TD>Die Höhe der Geldbuße entspricht etwa 0,47 % des weltweiten Umsatzes des Konzerns.<BR \/><BR \/>„Wir begrüßen die Entscheidung der Behörde zu unserer Meldung sehr“, erklärt VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer „Es ist schlichtweg inakzeptabel, dass sich ein Unternehmen stillschweigend die Befugnis anmaßt, Fotos und Videos der Nutzer zu analysieren und zu verändern. Die Maßnahme der Datenschutzbehörde – die die Deaktivierung der Funktion als Standardoption vorschreibt – gibt den Nutzern endlich wieder die volle Kontrolle über ihr Fotoarchiv zurück.“