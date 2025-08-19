Anlass für den Besuch ist der bekannte Vorfall vom 13. Mai <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Zoggler%20Stausee" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet):<\/a> In der Apparatekammer des Zugangsstollens „Fenster 0“ war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Bruchstelle an der Wand gekommen. In der Folge trat Wasser aus – eine Störung, die Experten zur Entleerung des Stausees zwang.<BR \/><BR \/><i>Sehen Sie im Video: Der entleerte Zoggler Stausee – eine Mondlandschaft, aufgenommen Mitte Juni<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="afDTxi8I"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Alperia hat inzwischen erste Reparaturen vorgenommen, um den Zugang zum beschädigten Bereich wiederherzustellen. So konnten sich die Vertreter von Gemeinden und Behörden nun ein genaues Bild vom Ausmaß der Schäden machen. Vor Ort wurden die bereits begonnenen Vorbereitungsarbeiten begutachtet und die weiteren Schritte zur Sanierung abgestimmt.<BR \/><BR \/>Die Betreiberfirma betonte, dass die Begehung Teil einer „transparenten Zusammenarbeit“ mit den betroffenen Gemeinden sei. Man wolle den Informationsfluss sicherstellen und in Notfällen einen aktiven Dialog mit der Bevölkerung ermöglichen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>