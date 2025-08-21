<BR \/><BR \/>Wildwest-Szenen in der Nacht auf vergangenen Sonntag in der Kalterer Bahnhofstraße, wo eine Gruppe von Jugendlichen vor dem Imbisslokal „Pizza & Kebab House“ auf ein Paar losgegangen sein soll. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203201_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Einige hielten Pflastersteine oder Glasflaschen in der Hand“, berichten Passanten, die großen Mut an den Tag legten und dem Paar zu Hilfe eilten.<BR \/><BR \/>Ggemeinsam flüchteten sie vor den Peinigern ins Innere des Lokals. Das Paar alarmierte indes die Behörden – sofort eilte eine Streife der Carabinieri herbei. <h3>\r\nFolgenschwerer Sturz bei Fluchtversuch <\/h3>Selbst beim Eintreffen der Carabinieri soll sich einer der Jugendlichen aber weiter aggressiv verhalten haben. Die Beamten sahen sich gezwungen, ihn festzunehmen, er leistete aber Widerstand. Beim Versuch, sich aus dem Griff des Ordnungshüters zu befreien, stürzte er und prallte mit dem Gesicht am Boden auf. Dadurch brach er sich zwei Zähne ab und zog sich Abschürfungen am Kinn zu.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203204_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der Folge wurde der junge Mann auf die Carabinieri-Station gebracht, wo weitere Untersuchungen der Beamten durchgeführt wurden. <BR \/><BR \/> Bilder und Videoaufnahmen des Vorfalls wurden von einer Gruppe, bei der es sich um jene Gruppe von gewaltbereiten Jugendlichen handeln könnte, in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. <BR \/><BR \/>Neben den Vorfällen der in der Nacht zeigen ein Video und ein Bild auch die eingeschlagenen Scheiben des Imbisslokals in der Bahnhofstraße. Augenzeugen gaben an, dass die Schäden zum Zeitpunkt der Festnahme nicht vorhanden waren. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203207_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Raum steht der Verdacht, die Jugendlichen könnten nach der Festnahme eines der Mitglieder eine Art Rachezug unternommen und das Lokal nach der Schließung verwüstet sowie den Schaden auf Video festgehalten haben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203210_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nNicht zum ersten Mal im Visier der Justiz <\/h3>Die Inhalte der Gruppe in den sozialen Netzwerken suggerieren, dass die Jugendlichen nicht zum ersten Mal ins Visier der Justiz geraten. Auf einem Bild ist einer von ihnen mit einer Verordnung der Quästur in der Hand zu sehen, in einem Video zeigen sie hingegen den Ermittlungsbericht zu einem Gewaltvorfall im Hockeystadion im Frühjahr 2024.