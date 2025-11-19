Vor diesem Hintergrund haben sich Landesrätin Rosmarie Pamer und Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer zu einem Austausch über aktuelle und geplante Maßnahmen gegen Gewalt an Menschen mit Behinderungen getroffen. <h3>\r\n„Gewalt darf nirgends Platz haben“<\/h3>Eines der Schwerpunktthemen war der von den Frauenhausdiensten unterbreitete Vorschlag, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich gezielt mit der Prävention und Bekämpfung von Gewalt an Frauen mit Behinderungen befassen soll. <BR \/><BR \/>Dabei sollen konkrete Maßnahmen entwickelt werden, um die Zusammenarbeit der beteiligten Dienste zu stärken und Standards für Schutz- und Präventionsstrategien zu erarbeiten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239957_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nGemeinsame Verantwortung aller beteiligten Stellen<\/h3>„Gewalt darf nirgends Platz haben. Wir müssen Barrieren abbauen, Anlaufstellen sichtbar machen und das Thema aus der Tabuzone holen“, betonte Landesrätin Pamer. <BR \/><BR \/>Verena Moser, Direktorin des Amtes für Menschen mit Behinderungen, verwies auf einen Entwurf, wonach Strategien und\/oder Schutzkonzepte als Voraussetzungen für die Akkreditierung stationärer und teilstationärer Sozialdienste vorgesehen sind. <BR \/><BR \/>Gleichstellungsrätin Hofer hob die gemeinsame Verantwortung aller beteiligten Stellen hervor: „Es ist zentral, dass Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen wirksame Gewaltschutzkonzepte entwickeln und umsetzen – insbesondere dort, wo Frauen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Nur so kann ein verlässlicher Schutz gewährleistet werden.“ <BR \/><BR \/>Es gehe darum, Menschen mit Behinderungen zu stärken, damit sie sich selbst vor Gewalt schützen und ihre Stimme erheben können.