Nach Wochen aufgefunden: 50-jähriger Mann in Brixen stirbt einsamen Tod

Eine traurige Entdeckung haben Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Brixen gemacht: Sie fanden einen etwa 50-jährigen Mann tot in seiner Wohnung. Er hatte allein gelebt und war offenbar vor über 2 Wochen eines natürlichen Todes gestorben. Nachbarn hatten die Behörden alarmiert.