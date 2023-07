Nach Zahnbehandlung gestorben: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Auch gegen den Anästhesisten und den Assistenten, der an der Operation beteiligt war, wird ermittelt.Am morgigen Dienstag soll am Leichnam eine Autopsie durchgeführt werden. Floretta, Mitarbeiter der RAI in Bozen, war vom Zahnarzt in Brescia eine r Prothesenoperation mit Sedierung unterzogen worden und in der Folge bewusstlos zusammengebrochen. 3 Tage später starb er im Krankenhaus. STOL hat berichtet. Die Familie hat bereits einen Anwalt und einen medizinischen Berater benannt, die an der Autopsie teilnehmen werden.