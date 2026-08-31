Um die Landesstraße dauerhaft zu sichern, wurde ein rutschungsgefährdeter Abschnitt verlegt und mit einem neuen Schutzwall abgesichert. Zudem wurde die Einmündung des Nussbaumerwegs in Richtung Missian neu gestaltet, wodurch sich die Verkehrssicherheit und die Sichtverhältnisse im Kreuzungsbereich verbessern. Im September folgen noch die Gestaltung der Grünflächen sowie die Fertigstellung einer Wasserentnahmestelle für landwirtschaftliche Fahrzeuge.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Arbeiten umfassten auch Begrünungsmaßnahmen und die Verbesserung der Oberflächenentwässerung. Darüber hinaus wurden bestehende Leitungen verlegt beziehungsweise gesichert und ein mehr als 1500 Meter langer Regenwasserkanal errichtet. Bereits Ende März konnte ein erster Abschnitt der Gemeindestraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.<h3>\r\nEnge Zusammenarbeit<\/h3><BR \/>Landesrat Alfreider und Bürgermeister Ebner betonten, dass durch die enge Zusammenarbeit von Land, Gemeinde und ausführenden Unternehmen mehrere Maßnahmen in einem einzigen Bauvorhaben umgesetzt werden konnten. Dadurch seien Synergien genutzt, Kosten gespart und zusätzliche Eingriffe vermieden worden. Die Arbeiten wurden vom Amt für Straßenbau Mitte\/Süd unter der Leitung von Techniker Stefano Maraner koordiniert, der einen Rückblick zum Werdegang dieses Gemeinschaftsprojektes gab.<BR \/><BR \/><BR \/>„Mit der Verlängerung des geschützten Fußwegs, den zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen entlang des Nussbaumerwegs und der Verbreiterung des Gehsteigs in Richtung Sportplatz verfügen Anrainer und Verkehrsteilnehmer nun über eine deutlich sicherere und durchgängige Verbindung zwischen St. Pauls und Unterrain“, sagte Landesrat Daniel Alfreider.<h3>\r\n„Gute Abstimmung aller Beteiligten“<\/h3><BR \/>Für die ausführenden Unternehmen Gasser GmbH und Deco Bau stellte die Baustelle organisatorisch eine besondere Herausforderung dar. „Dank der guten Abstimmung aller Beteiligten konnte die Transportlogistik optimal bewältigt und das anfallende Material im Umfeld wiederverwendet werden“, erklärte Geometer Ivan Gasser von der Gasser GmbH.<BR \/><BR \/><BR \/>Auch die Anrainerinnen und Anrainer begrüßen die Verbesserungen. „Mit dem neuen Gehsteig bis zum Sportplatz wurde ein sicherer Bereich geschaffen. Kinder und Jugendliche können den Trainings- und Wettkampfplatz nun deutlich sicherer erreichen“, unterstrich Sarah Siller, Mutter eines jungen Fußballspielers.