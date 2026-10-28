Nun hat das Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd das Verbauungsprojekt vorgelegt – zur Zufriedenheit der Anrainer. <BR \/><BR \/>Am vergangenen Freitag haben <b>Thomas Thaler<\/b>, Direktor des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd, und Mitarbeiter Martin Pfitscher den Anrainern und der Gemeinde Meran das Verbauungskonzept für den Weißplatterbach vorgestellt. „Der soll so verbaut werden, dass solche Schäden nicht mehr passieren können“, sagt Thomas Thaler.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378416_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Geplant ist eine große Rückhaltesperre unterhalb der Laberser Straße – rund 300 bis 400 Meter über den betroffenen Häusern in der Katzensteinstraße und in der Nähe der Wohnsiedlung Hallhof. „Die Rückhaltesperre aus Stahlbeton wird zehn, zwölf Meter hoch sein und 25.000 Kubikmeter Geschiebematerial zurückhalten können“, sagt Amtsdirektor Thaler. Eingriff Nummer zwei ist ein kleineres, acht Meter hohes Rückhaltebecken „dort, wo der Bach aus der Schlucht herauskommt und Richtung Häuser rinnt. Dazu müssen wir eine Zufahrtsstraße verlegen und eine neue Brücke bauen“, führt Amtsdirektor Thaler die Pläne aus. Das untere Rückhaltebecken solle in etwa dort entstehen, wo jetzt die Zufahrtsstraße verläuft.<BR \/><BR \/>Darunter sollen zudem noch Uferschutzmauern platziert werden. Die derzeitigen Schutzmauern aus Beton-Systemsteinen, die wie XXL-Lego-Bausteine aussehen, sollen durch Stahlbetonmauern ersetzt werden. „Zudem sollen noch ein paar kleinere Mauern errichtet werden. Die Anrainer zeigten sich erfreut, dass wir ein Konzept haben und relativ weit sind“, sagt Thaler. Nun werde das Verbauungsprojekt ausgearbeitet. „Wir fangen mit der Verbauung unten an, denn es ist wichtig, dass wir das Provisorium beenden. Wir hoffen, dass das Projekt noch innerhalb des Jahres vom Land genehmigt wird. Dann könnten wir voraussichtlich anfangen, im Sommer zu bauen. Für die Rückhaltesperre oben peilen wir 2028 an. Das ist die bestmögliche Verbauung, die umsetzbar ist“, sagt Thaler.<BR \/><BR \/>„Wir sind mit dem Verbauungsprojekt alle einverstanden“, sagt auch Muren-Opfer Wolfgang Tomasi. Er für seinen Teil sei derzeit dabei, das Statikproblem seines Hauses zu lösen. „Die Gemeinde mit Bürgermeisterin Katharina Zeller unterstützt uns. Aber eine Rückkehr nach Hause ist nicht absehbar“, sagt Tomasi. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378419_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bürgermeisterin <b>Katharina Zeller<\/b> dankt der Wildbachverbauung für die rasche Planung: „Die Mure hat gezeigt, welche Gefahr von diesem Bach auch für Sinich ausgeht. Es braucht diese Sperren und Rückhaltebecken. Sicherheit ist nicht verhandelbar.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378422_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haus-ist-unsere-hoamet-wegziehen-nie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier das Interview, das wir mit Tomasi kurz nach der Katastrophe geführt haben.<\/a>